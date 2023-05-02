針對政院版《公職人員選舉罷免法》修正草案，規定洗錢定讞將褫奪參政權終身，前總統陳水扁認為有違憲之虞，今天下午赴行政院、立法院請願。陳水扁說，自己並不是為兒子陳致中奔走，並稱行政院長陳建仁不只是科學家、政治家，更是宗教家，喊話「神愛世人，神也愛罪人，神也愛更生人」。

陳水扁今天下午一連拜會立法院民進黨團、民眾黨團、時代力量黨團，會後在青島三館外受訪。有民眾聚集吶喊「阿扁總統加油」。

陳水扁受訪時表示，他必須特別強調的是，他並不是為自己的兒子陳致中奔走，是為類似案件的所有國人，一旦他們在年輕時偶蹈法網，是不是一定要透過立法，剝奪他們一輩子的參政權？這才是他比較關心的，「陳致中5月11日就要去服刑，我們都認了，也不得不接受」。

陳水扁說，他自己擔任台北市議會議員也沒做滿，一任3年1個月又3天，就入獄去了，陳致中選了3次，縱使第一次全高雄市最高票，第三次選區最高票，三任12年，只做了5年，「那是他（陳致中）的命，他的政治之路就是這麼坎坷，這些都沒有話講，也不能夠怪誰」。

陳水扁接著說，所以跟陳致中這次被判刑，一點都沒關係，他做過總統，深知《洗錢防制法》不是這樣用的，2005年他總統任內為了回應世界潮流，相關部會草擬洗錢防制法，時間倉促、包山包海，可以說是一個大拼盤，但為了洗錢防制，可以多做、不能少做，但沒想到事隔多年竟然被人家拿來誤用，淪為「參政防制法」，要剝奪人家的參政權終身，這是他覺得看不下去的地方。

陳水扁指出，尤其今天拜會黨團前，為什麼要向行政院長陳建仁來請願，因為陳建仁不只是科學家、政治家，更是宗教家，「神愛世人，神也愛罪人，神也愛更生人」。

陳水扁說，今天陳建仁的前任（指行政院前院長蘇貞昌）在20天之內所提出選罷法修正草案，公職人員部分竟然抄襲總統副總統版本，這樣符合比例原則嗎？一個選村長、里長代表的人，參選資格被剝奪竟然是比照總統職的，權利義務完全不符比例，20天之內提出那樣的一個抄襲的版本，「飆車、民粹也就過去了。」

陳水扁強調，現在大家經過委員會審查，真的有很多問題，大家應該要靜下來，理性的好好討論，確實有很多在前院長20天之內倉促草擬，有非常不夠周延的地方，甚至不符合比例原則的違憲爭議，茲事體大，真的要呼籲所有黨團，不要立惡法再來叫說，「啊你就去釋憲就好？」

陳水扁呼籲，明知道有違憲爭議、不符合比例原則，在立法、修法過程就要慎重，不是隨便通過一個惡法，就說「你不服去釋憲」，這是不對、不負責任的。

媒體追問拜會各黨團後，各黨團的回饋？他表示，自己不便為任何黨團來講話，必須要所有不同政黨內部的不同的保留意見，或有高明看法，他不作評論。

談到陳致中的心情，陳水扁說，反正陳致中第一次全高雄市最高票當選只做了8個月，這次前鎮小港選區最高票當選，做4個月，所以陳致中有第一次被剝奪議員資格的經驗，這是第二度，「我只是為他感到不捨，但他也願意面對，5月11日就要進去了」。