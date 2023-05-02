近期台北股匯連日脫鉤，台股2日小幅上漲，終場收15,636.48點，上漲57.3點，成交量2,243.55億元，三大法人買超66億元。外資及陸資買超33.98億元。

匯市方面，隨著國際美元指數在連假中間反彈，外資一面買超台股，匯市操作則是偏匯出，加上進口商買盤帶動，新台幣一早即貶破30.8元，終場在出口商拋匯下，守在30.782元，短線持續面臨30.8元關卡保衛戰。

根據央行統計，美元指數反彈0.13％，主要亞幣持續趨貶，日圓貶值1.38％貶幅最深，其次為韓元貶值0.33％、新台幣貶值0.14％、人民幣平盤作收，而新加坡幣則小升0.1％。

匯銀主管分析，新台幣一早趨貶，以30.8元價位開出，持續反映日圓走貶，整體亞幣仍偏弱，外資持續偏向匯出，但量並不大，主要以進口商買盤為主，進口商眼見匯價一路走貶，在30.7元上下積極布單買美元，買盤追加力道猛烈，使新台幣早盤最低貶至30.81元。

匯銀主管指出，出口商看到新台幣久違的30.8元價位後拋匯出籠，「價格很有吸引力，出口商賣蠻兇的」，在出口商積極拋匯下，壓制新台幣貶勢，終場貶值4.2分，仍守在30.8元下方。

外匯交易員表示，短線新台幣仍偏弱，但預計不會太快貶破30.8元關卡，主因此價位出口商賣壓很重，加上前陣子做多美元的資金可能獲利了結，支撐新台幣匯價。

交易員指出，何時貶破30.8元，就看日圓及人民幣走勢，若日圓對美元貶破138，人民幣也站穩6.95，屆時新台幣可能站上30.8元之上，反之則是維持盤整格局。