防疫險理賠黑洞浩劫隨著指揮中心宣布今年3月20日起新冠肺炎輕症不再通報為法定傳染病後，終於看到曙光。

據金管會統計來看，今年防疫險理賠已逐月下降，失血量減緩，防疫雙險理賠金額從今年1月的220.52億元、降至2月的196.92億元、3月再降至115.94億元，4月一舉降至近33.37億元、月減幅逾7成，顯示新冠肺炎輕症不再通報為法定傳染病，已為防疫雙險理賠止血，業者預估5月後保單陸續到期理賠金額會再降。

據金管會統計，去年至今年3月底的防疫雙險理賠金額達2,649.8億元，幾乎吃掉產險業過去近30年的獲利，也迫使國內產險業者必須增資逾千億來填補缺口。

保險局指出，去年以來截至今年4月底，防疫險銷售前6大產險公司均已向金管會申請現金增資獲准，合計已完成增資近1,125億元。6家產險公司分別為國泰世紀產險二度增資合計200億元、中信產險三度增資合計155億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險三度增資合計近280億元、和泰產險二度增資合計260億元、兆豐產險二度增資合計80億元。

保險局進一步指出，目前已核准、但尚未完成增資者，為富邦產險第二度增資160億元，增資完成後，RBC與淨值比都可達標。

保險局指出，由於防疫險保單是一年定期險，後面已經沒有承保案件，理賠會逐漸減少；因為防疫政策從3月20日已經改為因為中重症才會有理賠，等於後續的理賠都是遞延申請，因保單理賠期限為2年，保險局將持續關注，但預計防疫險理賠統計也將退場不再公布。