產品組合來看，第一季資訊產品的營收比重約45％，其次是智慧生活產品約佔29％，汽車／工業互聯網等相關產品比重約26％。與去年相比，汽車／工業互聯網等相關產品的比重持續增加，比重從2021年第一季的13％和2022年第一季的19％，增加到2023年第一季度的26％。

致伸事業部總經理暨財務長蕭英怡表示，致伸第一季營收受惠於汽車ADAS、B2B相機和新產品在相機模組應用的強勁需求。但是受到升息與疲弱的消費者信心的影響，PC／筆電／電競等產品的需求疲弱。展望第二季，預計營收將持續受到PC／筆電／電競、消費聲學等產品疲弱的影響。但因產品組合的優化、嚴格執行樽節方案以及更積極的管理庫存等現金流，第二季獲利表現將優於營收增長。

致伸指出，第二季營收將呈雙位數年減。因三感合一產品組合的多元與優化及新產品逐漸達到經濟規模，第二季獲利表現將優於營收增長。然而第二季因新事業群的人才投資，營業費用仍高但也顯示出致伸對投資未來的承諾。