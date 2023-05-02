瑞銀分析師佛特（David Vogt）近日將蘋果股票評等維持在「買進」，目標股價維持在180美元，但預警蘋果今年度（9月底止）iPhone銷售量2.25億支，低於華爾街預期的2.29億支。

佛特表示「今年3月美國需求明顯減弱」，雖然3月數據已經過時，但「美國消費需求較前一月萎縮的趨勢將對蘋果今年度第三季（4到6月）及第四季（10到12月）iPhone需求帶來風險」。