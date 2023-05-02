全家(5903)2日公布今年第一季財報，受惠餐飲事業報復性成長，獲利創新高，挹注整體稅後淨利為2.03億，年增10.92%；歸屬母公司淨利為1.98億，年增15.93%，EPS0.88元，較去年同期增加0.12元。

其中而為擴大餐飲事業，董事會並通過全家國際餐飲規劃上櫃，預計將交由股東會議決。全家強調，首季受惠於便利商店本業表現穩健，既存店日均銷售成長，持續拓點、店數淨增19家，截至第一季總店數達4157，轉投資獲利挹注則主要來自於支援本業的福比麵包、晉欣食品、全台物流，以及餐飲事業全家國際餐飲獲利創下同期新高，旗下四品牌總店數為70家。

目前第一季重大投資依既有事業計畫穩健進行，新台中大肚電子商務倉於三月底正式稼動後，可提供15萬件電子商務包裹服務，提升中部地區配送產能達3成；新花蓮物流廠亦積極建設中，預計於今年稼動；福比麵包二廠上半年也將進入動工階段。

而在便利商店本業當中，全家指出，獨家特色鮮食助攻整體成長力道最為強勁，其中又以minimore甜點、匠吐司領軍的烘培麵包、Fami!ce霜淇淋等明星品類成績亮眼，帶動鮮食業績年增超過2成。

展望第二季，口罩全面解封，且進入傳統營運高峰，夏季型商品如現煮飲品、霜淇淋、冰品飲品等陸續推出話題新品，會員app將開創多種OMO創新服務，並掌握母親節、端午節、清明勞動連假、618電商大促等商機，可望再添新動能。