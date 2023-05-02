Fed在本周會議料將調高利率1碼，使得美國聯邦基金利率再度攀高到5％至5.25％的16年來新高。

不過更引發外界矚目的是Fed在會議上可能針對是否暫停升息進行磋商。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）曾在上月20日暗示：「我們已經非常接近政策緊縮歷程的終點」。

然而到底多接近終點利率勢必將是會議爭論的焦點，因為決策官員認為圍繞在未來政策行動的溝通與單一利率改變同樣重要。

這些官員很可能將採取開放性態度，並透過會後聲明與Fed主席鮑爾在記者會的發言，向外傳達精心調整的訊息。

Fed在3月例會升息1碼時，剛好遭遇決策官員尋求對策，以因應矽谷與標誌銀行倒閉，可能對經濟造成的衝擊。

本次升息Fed又再度碰到第一共和銀行多數資產，在美國監管機構主導下，被賣給摩根大通，這也提醒Fed有關美國銀行危機，迄今仍舊籠罩經濟前景。

為對抗棘手的通膨問題，Fed自去年3月啟動動升息以來，到目前決策官員還在尋求經濟放緩與通膨緩解跡象，以支持他們停止緊縮行動。

Fed在3月例會後發布的預測中，部分官員認為5月再升1碼後應暫停升息，觀望經濟發展情況再決定下一步行動。費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）在4月表示，不想看到Fed拚命升息，之後經濟變糟，又火速降息。

去年Fed的激進升息曾激勵美元一路走強，但今年來卻又陷入頹勢。據華爾街日報美元指數顯示，美元指數從去年9月高峰迄今已下滑8.3％，創下2018年最糟開局。然而押注Fed升息循環即將告一段落，美元預料還會進一步走弱。