新北市八里4月30發生槍擊案，士林地檢署聲押主嫌張嘉祥失敗後，檢察官複訊槍手胡耀先，依未經許可持有槍枝罪等重罪，且有串滅證及逃亡之虞，向士林地院聲押禁見獲准。

檢警2日上午8時許待胡男步行到捷運劍潭站1號出口順利逮人，胡男供稱，不滿王男態度，與張男共同策劃對王男開槍示威。

35歲王男4月30日與友人從位在八里中山路住處離開時，剛步出大門即遭胡男連開2槍，王男左大腿遭流彈擦傷，而胡男犯案後搭乘主嫌張男所駕駛的轎車逃逸。

警方組成專案小組擴大偵辦，1日凌晨先在新北淡水逮捕張姓主嫌，接著2日早上在台北市劍潭捷運站逮捕在逃的胡姓槍手，全案依殺人未遂、竊盜及《槍砲彈藥刀械管制條例》移送法辦。

胡男被捕後氣焰仍是相當囂張，被移送時面對記者提問，竟直接飆罵對方，後遭移送時不慎被電視台的攝影機敲到頭後，情緒失控沿途飆粗口嗆聲，最後更不願上警車，試圖找現場的攝影師「輸贏」，但仍被4名刑警押上警車移送法辦。