福特第一季淨利達18億美元，一掃去年同期淨損31億美元頹勢，調整後每股盈餘達63美分，優於市場預期的42美分。營收年增20％至415億美元，亦超越分析師預期。

另一方面，福特2日再度宣布將電動跨界休旅車Mustang Mach-E的售價調降1,000至3,000美元，起跳價將在42,995至59,995美元之間。