超微第一季營收年減9％至53.5億美元，略高於分析師預測的53億美元。調整後每股盈餘為60美分，高於市場預估的56美分。首季淨損1.39億美元，相較於去年同期的淨利7.86億美元，虧損金額小於分析師預估的2.49億美元。

不過超微本季財測保守，拖累盤後股價大跌。該公司預估本季營收53億美元，低於分析師預期的54.8億美元。

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