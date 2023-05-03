超詭異！台中市北屯區中清路二段1250巷一棟公寓住宅，昨（2日）深夜到今（3日）清晨六小時間分別發生兩起火警，先是5樓客廳起火，後來又是一樓梯間起火，幸經消防局出動滅火，都無人傷亡，兩起火警的起火原因仍待火調人員和員警進一步調查釐清。

台中市北屯區中清路二段1250巷一棟公寓住宅，2日深夜到3日清晨六小時間分別發生兩起火警，消防人員獲報到場滅火救災。（台中市消防局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市消防局指出，第一起火警發生在5月2日晚上10點01分，火勢起源於5樓的客廳，燒毀了客廳的雜物，造成約5平方公尺的燃燒面積。消防隊員在10點15分破門進入，並在10點16分將火勢控制撲滅。現場無人員傷亡，財物損失待查。

台中市北屯區中清路二段1250巷一棟公寓住宅，2日深夜到3日清晨六小時間分別發生兩起火警，消防人員獲報到場滅火救災。（台中市消防局提供／馮惠宜台中傳真）

第二起火警發生在5月3日凌晨4點53分，火勢起源於1樓的梯間公共區域，燒毀了梯間的雜物，造成約2平方公尺的燃燒面積。消防隊員迅速到場將火勢撲滅，現場無人受傷或受困。兩起火警的起火原因仍待火調人員和員警進一步調查鑑定。

台中市北屯區中清路二段1250巷一棟公寓住宅，2日深夜到3日清晨六小時間分別發生兩起火警，消防人員獲報到場滅火救災。（台中市消防局提供／馮惠宜台中傳真）

由於同一地址六小時內兩度火警，也引發外界聯想，唯台中市消防局指出，兩案火警分別為5樓住戶客廳內，以及1樓梯間公共區域雜物，初步研判尚無可疑或相關處。惟後續仍需由火調人員及員警進一步調查釐清確認。