民進黨高雄市議員陳致中因洗錢罪判刑1年，11日將報到入監服刑，未來更恐無法再參選。保外就醫的前總統陳水扁2日北上到總統府等地為兒子請命，不過也引發外界質疑，中央政府是否放水讓陳水扁濫用保外就醫權利，對此台北市長蔣萬安3日被問及此事，表示各界若有疑慮各界主管機關也該說明清楚。

蔣萬安今上午出席與里長有約北投場次，會前受訪被問到陳水扁昨上凱道替兒子請命引起爭議，蔣萬安則表示相信中央法務部會有相關說明，他們也是依據相關標準做判斷，各界若有疑慮，主管機關也該說明清楚。

另鴻海創辦人郭台銘1日一句「半屏山設核電站」引發撻伐，2日雖然向高雄市民道歉，但他持續強調「核融合」等新能源的重要，更提到「是不是每個縣市都去找安全的核融合電廠？」又引發議論。對此蔣萬安表示，能源問題一直是全國非常關注的議題，也攸關國家安全，多元能源供應是大部分人的共識，不過對於個人的意見他不做評論。