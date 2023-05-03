前電視節目王姓製作人，上月10日在內湖遭人連開15槍，左腿中彈，警方上月28、29日逮捕11人，士林地檢署聲押負責聯繫槍手與顏船東的陳男，士林地院裁定請回，檢方仍認陳男涉有重嫌，恐有與幕後指使者串供、滅證之虞，2日已提出抗告。

士林地檢署抗告理由，全案尚有共犯在逃，陳男對於藏匿共犯與槍手逃亡路線，說法前後矛盾，與其他嫌犯供詞不符，為免勾串、滅證，有續查相關人員的必要，不服士林地院裁定請回提起抗告，後續由台灣高等法院受理。

士林地院認為，陳男涉犯藏匿人犯以及入出國移民法等罪嫌，檢察官未具體指出陳與槍手有何勾串的跡象，無羈押原因。

50歲王姓男子在住家附近遭槍擊，犯案模式如10年前立法院旁槍擊、館長槍擊案等，檢警不排除是「同一掛」黑幫，收錢辦事，但目前證據並未連結，仍待槍手到案釐清行凶動機。

警方調查，槍手先在另名陳男住處暫居，並由多名共犯提供餐點、物資以及打掃。60歲陳男聯絡顏姓船主，而顏因欠賭債，願意鋌而走險，幫助槍手偷渡。許男接應槍手抵澎湖，張男安排搭船，再轉往東南亞，其他人則提供機車等物資協助。