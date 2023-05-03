鏡電視案爭議不斷，國家通訊傳播委員會（NCC）3日排審此案，國民黨立法院黨團質疑尚有疑慮待釐清，闖入NCC大廳抗議，要求停止審查。行政院代理發言人羅秉成指出，嚴正譴責國民黨部分立委企圖干預個案審查過程，強行擅闖NCC阻撓審查會議，創下立委公然介入獨立機關運作的惡例。

今日上午，立委陳椒華、國民黨立法院黨團皆到NCC大樓門口抗議，要求中止審查，國民黨立委隨後進入審查會議室，最後在主委陳耀祥辦公室前靜坐抗議；目前委員會審查中斷，尚不確定今日是否正常召開、是否如期審查鏡電視案。

羅秉成上午表示，NCC為獨立機關，其審議案件相關程序是依立法院三讀通過的法律，應於法定期限內辦理審查程序，各黨派本應尊重獨立機關行使其法定職權。但然國民黨部分立法委員竟企圖干預個案審查過程，強行擅闖NCC阻撓審查會議，創下立委公然介入獨立機關運作的惡例。 羅秉成說，政院表示嚴正譴責。