鴻海集團創辦人郭台銘日前才為要在高雄半屏山蓋小型核能電廠的發言道歉，昨日他在左營鄉親座談時，再補述應是「一縣市一小型核電廠」，仍引來不少批評；對此，民進黨立委趙天麟痛批，請郭台銘想清楚再發言，核廢料要放哪裡呢？高雄市絕不會接受。

趙天麟表示，歡迎郭台銘到六合夜市走走，但半屏山蓋核電廠我們不敢領教，沒想到他道歉後又口出狂言，說要在全台灣各縣市蓋小型核電廠，核廢料要放哪裡？高雄市絕不會接受。

趙天麟強調，請郭台銘想清楚再發言，他不只是企業董事長、更是一位爭取徵召的總統參選人，現在全台都要設，不知道大家感想如何。

民進黨立委賴瑞隆表示，每個總統候選人發言要很謹慎，郭台銘操之過急，不知道自己說什麼，高雄不缺電，有60％是南電北送。

他指出，郭台銘要在半屏山設小型核電站，是左營楠梓區，非常快速發展區域，且小型核電廠在各國也在發展中，未來成效有待觀察。

賴瑞隆指出，現在還引申要在全台灣都設，核廢料如何處理等都不了解，輕易拋出政策，這是完全沒有經過思考的發言，不符合總統候選人該有的格局。

賴瑞隆呼籲，不要為了衝聲量把台灣的未來能源政策輕率發言；這7年來空污改善，不要用肺癌驚嚇人民，這都不是成熟政治人物的作為。