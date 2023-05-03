法務部3日舉辦一、二審檢察長交接典禮，法務部長蔡清祥針對外界質疑檢察長調動有「政治力介入」，表示本次檢察長調動是例行職務調整，並無任何考量，完全循例辦理，他期許新任檢察長們6大重點，包括「以身作則」、「風險管理」、「善盡督導」，並要「全力緝毒、掃黑、打詐」、「精進國安案件偵辦」、「提早部署2024選舉查察」。

蔡清祥並感謝卸任的台中高分檢、北檢、南檢檢察長及行政執行署長4人任內的貢獻。他說，他要特別感謝北檢檢察長林邦樑，任內帶領檢察官辦理許多繁雜、重大或社會矚目的案件，所付出的心血及良好成效也是有目共睹。

至於南檢檢察長葉淑文，任內對於地方重大治安事件，更是率領同仁不眠不休積極偵辦，縱使遭受外界誤解，仍能挺身而出，捍衛檢察官獨立性及依法辦案的純淨空間，其有為有守，正是檢察長的典範。

蔡清祥強調，檢察長的遴選，是由全國檢察官選出的民選委員組成民選委員為多數的檢審會，從自願報名或推薦的名單中票選提出2倍人選，再由部長圈選。不論最後的人選是誰，都是經由這個民選為多數檢審會的程序產生，所以都是受到檢審委員審定通過的名單，經過層層檢驗後的檢察界菁英。

蔡清祥說，正人應先正己，身為檢察長，一定要能以身作則，專注於檢察業務，應叮囑避免從事影響檢察官公正廉潔形象之社交活動，也應注意不要與案件當事人為不必要的往來或不合宜的聯繫，以免影響整體檢察聲譽。

另檢察長應主動盤點業務中最容易產生風險的環節，提前做最好防護，建立預警機制，落實控管運作，勿讓內控機制鬆散失靈，也要善盡督導，落實檢察一體。

此外，蔡清祥要求新任檢察長全力緝毒、掃黑、精進國安案件偵辦，並提早部署2024年總統及立委選舉查察，嚴守行政中立，公正執法，全力以赴。

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