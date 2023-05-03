詐欺集團於人力銀行PO出「超派！」徵才訊息。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

詐欺集團PO出工作現場環境相片吸引求職者。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

日前頻傳台灣人受到高薪誘惑前往柬埔寨工作，南部打擊犯罪中心掌握，有詐欺集團竟在人力銀行上刊登「超派！」徵才到柬埔寨工作廣告，以每月可賺取5至16萬不等薪資，和超美宿舍照片，徵求遊戲客服或電話行銷人員，人到那才發現是從事詐騙機房工作，想回台要賠9000元不等美金，警方掌握6名求職者受騙，循線逮到詐欺集團成員。

刑事警察局南部投擊犯罪中心在去年間陸續接獲情資，有不法集團透過國內知名人力銀行網站刋登求職廣告，拐騙求職者到東埔寨從事詐欺機房工作，警方調查，34歲劉姓男子和29歲楊姓女子，從去年5月，出錢找來36歲蘇姓女子在人力銀行上刊登徵才廣告，還大言不慚打出「超派！」徵才文，一度在網路上引發熱議。

公司簡介的文末還爆氣：「腦子是個好東西，是非對錯該不該選擇，都應該自行負責，成年人了，不要老是再媽媽十塊！總歸一句，無法放下台灣舒適圈請不要投遞本公司職缺浪費彼此時間，感激不盡」。

更打出每月可賺取5至16萬不等薪資，和超美宿舍照片，徵求遊戲客服或電話行銷人員，並協助訂購機票及簽證等「一條龍式」服務，等到求職者到柬埔寨後才發現是從事詐騙機房工作，護照也被扣留，工作未滿半年需提前離開，則需賠付5000至9000元不等美金，警方掌握共有6名求職者遭詐，受不了賠付回台，陸續查獲蘇女等5名犯嫌到案。

相似手法也在國內上演，有詐欺集團在去年11月期間，於社群媒體刊登徵才廣告，以月薪3至5萬招攬「各式勞工」，待求職者應徵後則由許姓犯嫌指派成員將求職者載往高雄市區日租型套房內拘禁限制行動自由，並要求被害人交付手機、存摺及提款卡，直到帳戶被警示才放人，警方前往日租套房將10人救出，並查獲許嫌等13名犯嫌到案。

全案警詢後，認蘇女等人依違反人口販運防制法、組織犯罪條例等罪，移送地檢署偵辦，國內許嫌等13名嫌犯則依詐欺、妨害自由、洗錢防制法等罪嫌移送。

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