據財政部的資料顯示，全台的藥局數量比7-11數量還多，統計西藥零售、醫療耗材零售與其他藥品及醫療用品零售的家數，去年底就有1萬584家，2021年底為1萬518家，2022年銷售額1669億元，年增約7%，且營業額和家數都創下近年新高。

觀察疫後至今店面市場開店最積極的雙主力，除了餐飲業以外就是藥局，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，以市府商圈為例，以前就有藥妝店進駐，撤出後，過去一年反而新增兩家藥局，有些社區商圈的角間店面，也都開起裝潢新穎的藥局。

生達轉投資的連鎖藥局佑全藥局，2023年將維持20%的新店增長，目標再增加30間新店，也會在家樂福旗下惠康店內，開立50家的店中店。

諾貝兒目前全台共90家門市，去年受惠於疫情推升營收獲利創下新高，今年公司也將持續調整營業據點，並祭出多項促銷方案，希冀藉此提高營運獲利。