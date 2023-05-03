有關交通管制說明。(黃敬文翻攝)

適逢疫情正式解封，淡水福佑宮廟方將於6日擴大舉辦「112年淡水媽祖祈安遶境」宗教盛會，此次遶境活動睽違3年疫情以來，恢復以步巡遊行方式進行，活動主要路段為淡水區中正路、中山路、中山北路、中正東路等市區幹道，當日淡水警方將實施部分路段交通管制及加強疏導措施。

淡水警方指出，為確保當日活動秩序及交通狀況且兼顧遊客安全，淡水警分局將於6日早上8時至晚間8時，針對進入淡水中正路車輛進行管制措施，除當地居民及洽公車輛外一律禁止進入，請民眾屆時配合交通管制人員之指揮及各路口（段）停車指引資訊牌面前往停車，以維護中正路之交通順暢，有關交通管制說明如下：

一、管制時間：2023年5月6日早上8時至晚間8時。

二、管制範圍：

1、淡水區中正路與中山路口至中正路與文化路口段。

2、文化路與新生街口至中正路馬偕銅像前路段。

三、交通疏導重點路口：「中山路與中正路口」、「中山路與中山路129巷口」、「中正路與中正路8巷口」、「中正路與文化路口」、「文化路與新生街口」、「中正東路與英專路口」、「英專路與清水街口」及「水源街1段與英專路口」等8處路口將設崗機動管制及實施建議改道措施。

四、管制範圍周邊各交管人員均可提供駕駛人相關訊息，民眾亦可透過電話查詢即時資訊與交通狀況（電話號碼：02-26212069）。

淡水警分局表示，由於活動當日適逢週末假期，淡水警分局呼籲用路人為節省行車寶貴時間，請避開活動時間、遶境路線及管制路段，多利用淡金路行駛進入淡水市區或漁人碼頭，亦可留意警察廣播電臺與道路CMS即時路況資訊，並以搭乘大眾運輸工具為主，以減少行旅時間。