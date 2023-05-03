台南市某高職學生上傳2段疑似霸凌影片，其中一部影片有名瘦弱男學生被毆後還遭逼罰跪道歉，引發熱議，校方今天聲明，第一時間教官及校安人員即介入處理，並通知家長及警方陪同釐清，造成社會觀感不佳，深感抱歉，據了解，整起事件並非長期霸凌，是偶發事件，是學生不滿IG言論所引發的衝突。

上傳的2段影片都發生在昨天中午，理論的共有2方人馬，針對的都是同一名高一生，因過程被當時拿著餐桶的學生經過目睹，把畫面拍下並上傳，引發討論。

校方第一時間掌握即由學校教官及校安人員介入處理，警方也到場了解，並針對被害同學及周遭旁觀同學進行心理輔導。目前家長保留法律追訴權，暫不提告。

校方表示，流出的共有2段影片，被要求下跪道歉的都是同一名學生，據了解是因為IG言論引發的衝突。校方指出，對於該事件造成社會觀感不佳，向大眾致歉，今天下午學生月會將進行法治教育宣導，讓學生了解網路使用法律規定及責任，並將持續協助家長及學生處理相關後續事宜。

警方指出，初步了解是一次性的打架事件，非長期霸凌，由於雙方家長暫不提告，答案仍會持續關注後續發展。

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