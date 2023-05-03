「不動產借貸媒合平台im.B」涉嫌捲款25億，跟其同母公司川晟集團的生技公司員工爆料，曾姓、張姓主事者上周頻繁到公司，懷疑就是為脫產作準備，如今詢問主管還能不能拿到薪水卻得不到正面回覆，相較老闆名車一台一台換，實在令人心寒。

該生技公司員工說，im.B事件傳出後，生技公司員工都相當擔心會受到影響。主管在勞動節當天個別電話通知員工，表示擔心員工安危，暫時不要公司上班，也稱5月2日老闆會出面解釋im.B事件。但至今卻沒有正面回應，且詢問薪水事宜，也沒有著落。

員工也爆料，原本主事的曾姓、張姓負責人幾個月才會到公司一趟，但這2周卻幾乎天天來，行為相當異常，懷疑根本就是來脫產。張也曾經從公司拿紙箱回去，稱只是要裝東西，或者把曾的電腦抱到公司放，大家當時都沒多想，如今卻覺得相當可疑。

員工也說，其他曾家投資的公司員工人人自危，做好沒有工作的心理準備，甚至一起加入自救會。有自救會成員懷疑他們都是共犯，員工喊冤，甚至連im.B的行政人員，因為只負責公司內部事情，對於吸金內容也不清楚，如今也成為替罪羔羊。

員工提及，公司已經2年沒有發年終，主管都稱疫情影響業績，不過老闆卻高調在臉書上名車一台一台換，令人相當心寒。