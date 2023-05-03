以色列國防軍2日說，該國南部當天下午遭到來自加沙地帶的火箭彈襲擊。以色列急救組織說，襲擊造成3人受傷，而中國駐以色列大使館確認其中一名傷者為中國務工人員，目前經過醫治之後，傷者恢復良好，情況穩定。

根據新華社報導，以色列國防軍聲明指出，22枚來自加沙地帶的火箭彈2日下午射向以色列南部、其中4枚被攔截。此舉被認為是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（傑哈德）針對高級成員卡迪爾·安德南被以色列關押，近日絕食86天後死於以色列監獄的報復行動。

以軍也炮擊加沙地帶的軍事目標作為回應。以色列急救組織「紅色大衛盾」說，3名外國工人在襲擊中受傷，並在第一時間送往醫院治療。

中國駐以色列使館再次特別提醒，與以色列警方聯繫確認是否有中國公民受傷情況。據以色列警方通報，受傷人員中包括一名中國在以務工人員，已送醫救治。

中國駐以色列使館說明，已立即聯繫以國政府相關部門和醫院，目前，傷者已做過手術，恢復良好，狀態穩定，也對其表示慰問，請其安心治療，將繼續與傷者及以方相關部門和醫院保持密切聯繫，協助做好相關工作，切實保障中國公民人身安全。

中國駐以色列使館也提醒，以國中國公民應切實加強安全防範、避免前往高危地區或在危險地帶逗留，並已啟動應急機制。