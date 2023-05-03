台東豐年機場西側有上百公頃的廢耕農地，今天下午1點時突然不明原因起火燃燒，由於附近全是樹叢和草地，火勢延燒迅速。消防隊出動大型水車灌救，目前火勢已初步控制。

台東豐年機場西側有上百公頃的廢耕農地，今天下午1點時突然不明原因起火燃燒，鄰近的養雞農擔憂遭波及。（讀者提供／蔡旻妤台東報導）

鄰近的養雞農擔憂遭波及，不斷在雞舍旁戒護，葉姓雞農說，這裡是廢耕農地，沒有路可出入，火勢應持續1個小時，由於火勢大，他擔心影響他養的雞，持續在附近查看。

此外，擔心台東豐年機場也擔心煙霧影響飛機航道及視線，空勤直升機也不斷起飛監控。