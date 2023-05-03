台東機場附近農地雜草起火 延燒迅速消防全力搶救 15:522023/05/03 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東豐年機場西側有上百公頃的廢耕農地，今天下午1點時突然不明原因起火燃燒。（讀者提供／蔡旻妤台東報導） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 訂閱影音： 中時新聞網 台東豐年機場西側有上百公頃的廢耕農地，今天下午1點時突然不明原因起火燃燒，由於附近全是樹叢和草地，火勢延燒迅速。消防隊出動大型水車灌救，目前火勢已初步控制。 台東豐年機場西側有上百公頃的廢耕農地，今天下午1點時突然不明原因起火燃燒，鄰近的養雞農擔憂遭波及。（讀者提供／蔡旻妤台東報導） 鄰近的養雞農擔憂遭波及，不斷在雞舍旁戒護，葉姓雞農說，這裡是廢耕農地，沒有路可出入，火勢應持續1個小時，由於火勢大，他擔心影響他養的雞，持續在附近查看。 此外，擔心台東豐年機場也擔心煙霧影響飛機航道及視線，空勤直升機也不斷起飛監控。 #台東 #豐年機場 #火災 #雜草 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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