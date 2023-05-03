台灣銘板表示，晶片缺貨緩解，公司信用卡與金融卡的製卡量自去年第4季開始攀升，帶動卡片(含3D票證)業務的營收比重攀升至63％，林口廠產能稼動率保持7成水準。

第2季目前在手訂單來看，主要銀行客戶在晶片供貨回穩後，加速信用卡發行，台灣銘板旗下客製化卡片的訂單需求持續增加，尤其是PET-G綠色信用卡方面，在ESG為企業未來發展目標，已有兆豐、上海儲蓄、聯邦、陽信等銀行採用，且有30萬張訂單已計畫於第2季逐步加入量產出貨，加上3D票證穩健的出貨態勢，有助帶動今年營運成長。

台灣銘板為VISA與MASTERCARD授權製造大廠，聯手區塊鏈專業的香港商全金集成公司，歷經一年多的研發，在2022年與全球其他冷錢包相較上功能最防呆、碳排放最少、價格最親民的FortVax冷錢包付諸量產，日前公司也已成立區塊鏈事業部，並積極與區塊鏈相關業者洽談未來業務合作的可能性。