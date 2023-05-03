Gap女裝Logo天絲泡泡袖短袖上衣(藍色)，1299元。（Gap提供）

隨著國境開放、口罩令解除，民眾紛紛計畫到各地旅行、度假，美式休閒服裝品牌Gap今年夏季以「趁熱型動」為主軸，推出全新夏季新品系列。無論是偏好街頭文化、細品城市風情的都會男女；或是喜歡登山、露營，親近大自然的戶外玩咖；亦或是崇尚自由、嚮往無拘無束的海洋旅人，都能在Gap搭配出最適合自己的夏日造型。夏季新品全品項在5月陸續於Gap全台門市及官網上市。

一、城市漫遊旅人造型 在好友紛紛相聚、出外運動的夏季時刻，Gap推出豐富款式的運動休閒套裝為夏日揭開序幕。設計上採用紅、藍、白等標誌性美式配色塑造出熱情十足的休閒風格，更將經典不敗的Gap Logo變化出多款設計，為都會男女們打造舒適且時髦的街頭潮人穿搭。無論是騎著腳踏車漫遊城市，或是玩著滑板快閃街頭，簡單以成套運動套裝或搭配紅、藍、白單品相互疊穿，即可展現出隨興、卻態度十足的街頭造型。Gap夏季新品包含短T、連帽背心、百褶裙、棉褲，並提供成人到孩童的完整尺寸。

山系露營旅人造型攻略包括大地色、工裝元素、快乾材質，機能時尚單品滿足outdoor魂。（Gap提供）

二、山系露營旅人造型

近年來興起登山、露營、健行等戶外活動浪潮，Gap也因應推出多款適合山系男女的機能單品，男裝包含多口袋工裝背心、工裝卡其短褲，更應用不同褲款材質滿足戶外活動所需，包含吸濕快乾的棉質短褲以及輕薄透氣的尼龍短褲；女裝則提供削肩背心、卡其吊帶褲、工裝短褲、短裙等；童裝也推出多款背心、短褲等方便活動的單品，除了機能性十足外，再搭配卡其色、軍綠色、黑、白色等大地色系，讓喜愛穿梭於山林間的旅人們完美融入大自然。

Gap男裝Logo工裝風多口袋休閒背心(黑色)，1499元。（Gap提供）

Gap男裝Logo連帽短袖上衣(灰白色)，1499元。（Gap提供）

海灘度假旅人造型攻略透過碎花單品化身陽光型男、氣質仙女、俏皮小童。（Gap提供）

三、海灘度假旅人造型

炎炎夏日最適合來趟清爽沁涼的海灘之旅，消除夏日的燥熱煩悶！而去到海邊最經典不敗的造型絕非碎花、印花單品莫屬，Gap本季男裝包含印花襯衫、POLO衫、短褲，男生們僅須一件花襯衫，瞬間就能成為陽光型男，展現自信魅力；女裝則包含洋裝、長裙、短裙、泡泡袖及一字領短版上衣等，女孩們透過小露香肩的碎花單品，加上隨風起舞的裙襬，無意間便散發出浪漫氣息；而童裝也推出洋裝、襯衫等單品，讓孩童們如同小大人般穿出花俏Q萌的吸睛造型。Gap豐富繽紛的碎花、印花單品，為夏日衣櫃增添濃濃度假風情。