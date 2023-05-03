國民黨北市第四選區（南港、內湖區）立委初選，在新北市長侯友宜的居中協調下，3日由市黨部主委黃呂錦茹，與兩名有意爭取黨內提名的議員李彥秀及游淑慧一同舉行記者會，宣布由李代表國民黨參選港湖區立委。李彥秀與游淑慧也透露，侯友宜在下班後約了兩人一同吃簡餐、喝咖啡，兩人好好坐下來開誠布公地聊個天。游淑慧也直言「沒有去尊重主帥的布局，有個人英雄主義的話，這場仗就不會打好。」

「我們如果沒有去尊重主帥的布局，有個人英雄主義的話，這場仗就不會打好。」游淑慧說，前一天也聽侯友宜講了很多，包含對於整個國家未來的走向，以及各個立委選區可能會有的難處，因此在聽了侯友宜的說法後，最終決定停止初選，讓國民黨在港湖區能夠比民進黨更快整合，最終在2024贏回港湖這一席，「我們要做的就是一起去解決這些困難，而不是讓困難增加難度。」

游淑慧坦言，這四個月與李彥秀的初選過程中，兩人除了在公開場合有碰面外，私底下完全沒有吃飯或聊天。「侯友宜昨天就說，你們就坐下來，開誠布公地聊個天。」游淑慧說，侯友宜不僅輔選過她，也跟李彥秀很熟，過程中並沒有什麼奇怪或是敏感的話題，一切就是很自然而然，「我們就是一家人，初選就是初步挑選一個人去對戰民進黨，我們都有共識，最適合的人選就是李彥秀。」

李彥秀則透露，很感謝侯友宜在前天晚間10點多11點還在與她跟游淑慧之間聯絡，昨天下班後隨即敲定三人之約，讓她與游淑慧能夠坐下來聊聊。「其實就是兩個人靜下心來，跟侯市長吃個簡餐、喝個咖啡。」李彥秀說，她與游淑慧都有共識，這局最大的共同敵人就是民進黨與高嘉瑜，目標則是下架民進黨，也因此在與侯友宜懇談之後，兩人就決定要盡速整合，速度要比別人更快。

黃呂錦茹也直言，感謝侯友宜侯市長的居中協調，直到今天才有機會報告，為了黨內和諧跟團結，第四選區已完成內部整合。