又到求職熱季，雲林縣府3日邀集高中職學校校長呼籲家長注意學子暑假打工要當心，特別是不要被誘騙去當車手。

雲林縣政府勞動暨青年事務發展處統計最常見求職詐騙類型是繳錢買產品、簽署契約、繳交身分證或提供帳號。

勞青處長張世忠3日舉行記者會呼籲，不要繳不知用途的費用、不買產品、不辦信用卡、不簽署契約、證作不離身、不喝不明飲料、不從事非法工作。

縣長張麗善說，柬埔寨豬仔事件發生後，令她感到社會變了，她要求縣警局訪查所有到柬埔寨的縣民，結果發現有被騙的、也有要去騙人的，最近雲林縣有一棟公寓出租當拘禁地，令人匪夷所思。

張麗善說，暑假到了有些學子要打工，有些新鮮人要謀職，希望家長要告訴孩子現在有哪些詐騙手法，孩子也要告知家人去哪裡找工作、做什麼工作。

警察局長林故廷說，求職過程被騙、被拘禁的案件很多，詐騙集團車手取款的手法不斷翻新，雲林縣警局3個月來已阻止車手取款或無辜民眾被詐1000萬元，2日斗六分局又阻止一件疑似車手要提領200萬元。

林故廷強調，雲林警方與金融機構行員合作，大筆的提款會關懷提問，他再呼籲行員們深度的二次提問。

林故廷表示，只要員警趕往處理，大部分提領鉅款的年輕人不會成功，但他相信得逞的案件仍不少，這是他要大聲呼籲社會新鮮人之故，不要誤觸法網。

他舉例最近有個案例，車手領100萬元他獲利2萬5000元，被害人告進法院，法院判車手連帶賠償100萬元。