台灣高等檢察署3日舉辦「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」揭牌典禮(法務部提供)

為配合政府打詐，台灣高等檢察署3日舉辦「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」揭牌典禮，行政院長陳建仁致詞時表示、打詐工作是內閣維護社會治安任務的重中之重，將在明天院會提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，由增修法律及加強來源端技術防堵，強化及精進打詐力度。

陳建仁並肯定檢警調長期查緝電信網路詐欺犯罪的付出，並特別嘉勉近期在查緝各類型電信網路詐欺犯罪表現亮眼的檢察官，包括張時嘉、張富鈞、張智玲、曾揚嶺主任、江玟萱、張雯芳、黃則儒、陳玟瑾、黃佳彥、黃薇潔等人。

陳建仁並強調，行政院將提出「三減策略」，即「減少接觸」、「減少誤信」以及「減少損害」的方向，期許台高檢署新成立的督導中心能發揮「懲詐工作溯源斷根的指揮中心」、「公私部門共同打詐的合作平台」以及「因應新興科技及詐騙型態的智庫」等三大功能，貫徹「綱領1.5版」的懲詐作為，達到使民眾有感的減害目標。

法務部長蔡清祥表示，詐欺集團案件對人民財產造成重大損失，對檢察機關而言也造成案件量暴增，因此法務部除了希望增加檢察機關人力外，也主動提出刑法、組織犯罪條例以及洗錢防制法等修法，如果順利在立法院本會期通過，對於執法機關打擊詐欺犯罪會有很大的幫助。蔡清祥強調，法務部會督導台高檢署，以檢肅暴力幫派，截斷不法金流，嚴懲詐欺集團為目標。

台高檢表示，成立查緝詐欺及資通犯罪督導中心，揭示打擊電信網路詐欺犯罪來到新的里程碑，將積極強力有效查緝詐欺犯罪，並結合「識詐」、「堵詐」及「阻詐」之相關策略，使「後端查緝」及「前端阻卻」全面發揮效用，保障民眾自由、財產安全。