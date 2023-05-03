受美股拖累，台股3日也下跌83.07點，收在15,553.41點，失守季線與10日線。不過，國泰投信總經理張雍川3日指出，台股大盤今年第四季有挑戰「萬七」的實力，主要關鍵有「新應用」，像生成式科技ChatGPT可帶動科技產品、半導體需求，加上下半年有「新品推出、旺季效應」去化庫存，加上有「高現金殖利率」的保護，就算下檔也有限。

張雍川表示，台股現階段整個產業在進行庫存調整，尤其上游半導體在過去二年疫情期間，超額訂單太多，客戶端庫存到現在還沒恢復到正常水位，因此陷入整理階段，但下半年上漲趨勢可期。

張雍川點出，下半年有二大動能，包括：「各品牌廠推出新品」、「旺季效應」帶動庫存去化，預計企業營收動能會重新恢復，加上台股有不錯的高現金殖利率保護，所以就算下檔也有限。

就台股指數大盤區間來看，張雍川認為，今年第四季有挑戰「萬七」的實力。因為有新應用，像生成式科技ChatGPT，會陸續帶動新的科技產品、半導體需求，未來這些科技應用愈來愈廣泛，像雲端伺服器、高速頻寬、高速運算半導體、AI晶片需求都是持續大幅成長。