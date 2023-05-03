本次名廚惜食料理示範參照「112年首惜廚師甄選活動」惜食料理食譜組決賽辦理方式，由環保署副署長沈志修現場選出2項指定食材，請名廚當場以巧思入菜，當場選擇我國當季產的香蕉及我國的豬五花肉作為指定食材，除鼓勵大家吃當季及吃在地外，還考量了進口食物經漂洋過海來到臺灣，距離產地愈遠其運輸所需使用的燃料更多，相對地產生的碳排放量也愈高，同樣的食材如果是進口的和在臺灣自產相比，每趟運輸產生之碳排放量就多出一趟海運運輸的碳排放量，吃在地除了是珍惜食物，也是力行低碳生活的一種方式。

活動現場準備的蔬果大多是格外品（規格以外之產品，如：太大、太小、形狀奇特或外觀受損等），指定食材出題除了考驗名廚的智慧外，格外品更是考驗名廚的廚藝。曾嘉星主廚現場以「吃格外」的惜食理念發想，選用臺灣在地格外品蔬菜，以全食物料理的方式，將食材全部利用融入料理當中，燉煮出南瓜蔬菜濃湯，並搭配春捲一起享用；而吳秉承主廚則以「吃當季」的惜食理念進行食譜設計，選用當季的洋蔥、芹菜、鳳梨、生薑及茄子，搭配碳排放較低之白蝦製作出惜食蔬果鮮蝦鬆。沈副署長現場品嘗後，大讚2位主廚廚藝精湛，讓人眼睛為之一亮，運用格外品烹煮的料理與一般食材完全沒有差別性，吃起來同樣美味！期盼大家未來都能將主廚的巧思應用在日常生活中，一同實踐惜食行動，用惜食又低碳之綠色飲食態度，為未來建構更友善及永續的環境。

「112年首惜廚師甄選活動」地方初賽正如火如荼的進行中，強力徵求各方惜食好手一同來比試，透過創意及有意識的食材挑選，創作「惜食料理食譜」與更多人分享，或運用創意思維及教學方式創作「惜食教案」，來分享惜食覺知、知識與態度，同時培養與實踐惜食行動。本甄選活動決賽第1名獎項為新臺幣10萬元等值禮券，總獎額高達70萬元等值禮券，活動自即日起開始報名至112年6月15日中午12時止，歡迎各界踴躍報名參加。