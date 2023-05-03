丁母(右二)接獲兒子墜樓噩耗，在現場痛哭到站不住需人攙扶。(曹婷婷攝)

台南市永康區一處大樓今天中午驚傳一起男子墜樓案，30歲丁男從13樓墜落身亡，當時聲響大到住戶都嚇一跳，永康分局副分局長張翊雋晚間接受媒體聯訪表示，警方初步勘查發現，死者除了墜樓造成的傷勢，身體其他部位還有一些「可疑傷口」，全案朝他殺方向偵辦，目前已掌握幾名特定對象，正全力追緝中。

丁男與家人失聯1年多，之前曾傳訊息給媽媽表達思念，讓接獲惡耗的母親痛哭到不能自己。(曹婷婷攝)

家住雲林的丁男疑有債務糾紛，1年前即已離家，家人也都沒有他的消息，丁母表示，跟兒子已經1年沒見面，上午11點接到兒子電話，兒子講沒兩句話，電話就掛掉，中午又接到跟兒子同住的小姑來電，才知道兒子居然墜樓身亡。

她說，兒子先前有債務糾紛，她與媳婦各自都還了1、200萬元，兒子現於超商工作，也多次表達不希望造成家人負擔，眼看下周就是母親節了，她哭到不能自己，「完全無法接受」。她說，兒子生日跟她只差幾天，之前還傳訊息祝她生日快樂「媽，妳最近好嗎？真的很想你們！」

據了解，死者中午12點左右和一名男子一同進入大樓，大概10分鐘左右，就發生墜樓意外，而與丁男上樓的該名男子也在之後離開大樓，並與另名騎機車在外等候的男子揚長而去。

警方鑑識小組在現場採證2輛機車，1輛疑似嫌犯的車，1輛是死者的車，因死者身上腰部有一處明顯外傷，加上死者墜樓前曾與另名男子一同上樓，隨後就發生墜樓事件，警方已鎖定特定對象，正全力追查偵辦中。