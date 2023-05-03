市議員江肇國、蔡耀頡、曾朝榮、周永鴻、張家銨、蔡成圭也都認為經發局越解釋越模糊，甚至還提出要發「物調券」。（張亦惠攝）

市議員張芬郁、陳雅惠、陳俞融、謝佳宜、陳淑華、蕭隆澤聯合質詢指出，過去舉辦4屆購物節，並未振興商圈。（張亦惠攝）

台中市議會3日進行財政經濟業務質詢，台中市議員李中認為AI時代沒有笨人、只有懶人，他光是透過ChatGPT輸入台中購物節的基本條件就可以獲得12頁的企劃書，但經發局辦了5年購物節卻只會抽獎，讓人支持不下去。民進黨多位議員也認為市府消費金喜送3.5億追加預算講得不清不楚就要議會背書。

李中表示，在ChatGPT簡單輸入一些台中購物節的活動方向、經費條件與預期目標後，就可以產12頁的企劃書，不僅有行銷建議，連每天的活動配當都有，但經發局辦購物節這麼多年，卻還是只會抽獎，送到議會的內容看不出可以如何協助業者提升業績，也看不到如何吸引外縣市的遊客前來，更沒有具體能提升本市哪些產業的發展，經發局這樣的態度，其追加預算案要讓他支持實在辦不到。

市議員江肇國、蔡耀頡、曾朝榮、周永鴻、張家銨、蔡成圭也都認為經發局越解釋越模糊，甚至還提出要發「物調券」，先前完全沒有相關說明，沒有議員不想搶中央發6000元商機，但市府的方式讓大家在搞不清楚的狀況下就要通過預算。

副市長黃國榮表示，因應中央發放超徵稅款普發現金6000元，預計規劃發放「物調券」振興台中市經濟。該案刻正規畫中，待詳細計畫定案後，將以記者會發布活動內容，另今年希望透過階段式執行，預計台中購物節開跑前、於5-6月先行啟動。

市議員張芬郁、陳雅惠、陳俞融、謝佳宜、陳淑華、蕭隆澤聯合質詢指出，過去舉辦4屆購物節，並未振興商圈，這屆經發局追加3.5億再辦「金喜送」不知「爽到誰」？盧市府大肆宣傳購物節，但整個活動，只好到大財團、百貨公司、大賣場，對夜市沒有幫助，快經營不下去了，要求市府將部份購物節預算用來提振商圈、夜市。

經發局表示，今年會加強各項產業行銷，並將議員建議統一納入第5屆台中購物節規畫中執行；台中購物節也將再結合「消費金喜送」計畫的抽獎獎項，以擴大行銷品牌行銷吸引力，放大活絡台中市產業經濟的效益。