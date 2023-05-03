英國做為全球金融中心的吸引力近幾年出現動搖，因為英國脫歐後，企業愈來愈傾向尋求轉向紐約等金融中心上市。

為增加吸引力，FCA提出把目前企業赴倫敦證券交易所（LSE）掛牌交易的兩種類別，即符合監管和治理最高標準的優質上市（premium listing）和符合歐盟法規要求的標準上市（standard listing）整合為一，為簡化上市規定的改革之一。

面對其他具高度競爭力的國際金融中心，FCA執行長拉提（Nikhil Rathi）表示希望鼓勵更多企業在英國上市和發展。

FCA在3月就開始諮詢變更上市制度的可能性，在6月28日諮詢結束之前，會有更多具體建議。

其表示單一類別能省掉繁瑣的資格認定要求，從而不容易嚇跑有意前來上市的新公司，和取消在併購等交易時強制股東投票的要求。

儘管FCA保證審查上市企業時會維持高標準，但部份專家對其推動的改革表示憂慮。

線上交易平台Interactive Investor執行長威爾遜（Richard Wilson）說，雖然大家強力支持上市規定改革背後的原則，但改革存在不斷侵蝕企業股東權益的風險，從而損害市場的準則，這不是該有的結果。

對於外界的質疑，FCA表示其目標是在年底前，就改革做出「實質性進展」。

負責完成由政府支助在2021年出版「英國上市檢討」（UK Listings Review）報告的希爾（Jonathan Hill）看好FCA統一上市類別的建議，認為實施後能讓倫敦跟其他國際金融中心正面交鋒。

該檢討報告調查發現，英國上市公司數量，從2008年到2021年之間銳減了40％。