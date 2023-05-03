歐盟統計局（Eurostat）周三公布，3月失業率從2月的6.6％降到6.5％，低於《華爾街日報》訪調經濟師預期的6.6％。青年失業率也自2月的14.4％，微跌到14.3％。

Eurostat數據顯示，歐元區3月失業人口數1,101萬，較2月少了12.1萬。

歐洲央行努力壓低通膨之際，勞動市場持續緊俏讓歐央傷腦筋，因為人力需求增加逼得雇主不得不加薪，企業遂將多出來的成本，透過漲價方式轉嫁到消費者身上。歐元區3月的就業數據，可能讓ECB周四例會篤定升息。

前一天出爐的歐元區4月消費者物價指數（CPI）止跌回升，年增率自3月創13個月新低的6.9％升至7％。

ING宏觀經濟部門全球主管布塞斯基（Carsten Brzeski）指出：「過去一年，歐元區通膨從一開始的供給面問題，演變成需求面問題，促使歐央一再升息。」

AFS Group資深分析師彭蒂梅薩斯（Arne Petimezas）預期，歐央或許將升息幅度侷限在1碼，但示意沒有暫停升息打算。

但美國銀行分析師在報告中說，基於核心通膨率仍盤旋在高檔，歐央周四可能將基準利率調升50個基點，超出市場預期，對歐元的影響則視歐央會後傳達出什麼訊息而定。

周三歐元兌美元收漲0.3％，站上1.1美元價位來到兌1.1033美元。BBVA經濟學家馬丁尼茲（Maria Martinez）表示，歐元從跌到與美元平價之下回升到1.1美元在預料之中，只是沒想到來得比預期還快。