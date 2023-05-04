美國紐約出現一起電梯命案，一名25歲的電梯維修技工羅薩（Joseph Rosa），在電梯井內維修時出現狀況，電梯從6樓急速下降壓死了在下面的羅薩，而發生這樣狀況的原因，竟是和羅薩一起工作的老師傅米拉茲所導致。

老電梯技師沒有按照正常程序作業，也害了年輕技師慘死。（示意圖／翻攝自pexels）

綜合外媒報導，67歲的電梯技師米拉茲和一名25歲羅薩在紐約一處大樓，進行常態性的電梯維修保養，在米拉茲的指示下，羅薩下到電梯井中，並固定了電梯配重，但卻在沒有開起調速器的狀況下，他按照老師傅米拉茲的要求，使用鋸子切斷鋼絲繩後，電梯直接墜落壓死了羅薩。

這也讓米拉茲背上了過失殺人的指控，紐約市調查局認為，兩人沒有在安全部驟下做好防護措施，原本應該要求他在電梯豎井中，懸掛鍊條並在切斷鋼絲繩之前接合電梯制動器，這一個程序被稱為「懸吊電梯」，另外保護電梯無法自由落體的調速器，也被米拉茲事先拆除，釀成這起悲劇。

調查員史托博（Jocelyn Stauber）表示，「工人被自由落體的電梯壓死，因他的主管也是一名經驗豐富的技師，未能遵守最基本的安全規章。這起悲劇是完全可以避免的。」

一項調查也指出，美國每年約有30人死於電梯與手扶梯中，另外有1萬7千多人則是因電梯、手扶梯輕重傷，當中大多數死者都是電梯維修相關的工人。

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