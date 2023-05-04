高通預期本季營收約介於81億至89億美元，遠遠不及分析師預估的91億美元。高通指出，全球手機需求疲弱，加上整體經濟不佳和其他因素，打擊業務展望。

高通上季營收年減17％至92.8億美元，優於市場預期。淨利大跌42％，降至17億美元，調整後每股盈餘2.15美元，符合分析師預期。