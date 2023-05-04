就單機銷售來說，第一季全台智慧型手機熱銷榜前20名依序為蘋果iPhone 14 Pro(256GB)、蘋果iPhone 14 Pro Max(256GB)、三星Galaxy A53(8GB/256GB)、蘋果iPhone 14(128GB)、蘋果iPhone 14 Pro(128GB)、蘋果iPhone 13(128GB)、三星Galaxy A14(4GB/64GB)、蘋果iPhone 14(256GB)、蘋果iPhone 14 Pro Max(128GB)、三星Galaxy A53(8GB/128GB)、蘋果iPhone 14 Plus(128GB)、OPPO A57(4GB/64GB)、三星Galaxy A33(6GB/128GB)、蘋果iPhone 14 Plus(256GB)、OPPO Reno8(8GB/256GB)、三星Galaxy S23 Ultra(12GB/256GB)、OPPO Reno8(12GB/256GB)、Redmi Note11 Pro(12GB/256GB)、OPPO A77(4GB/64GB)、三星Galaxy A14(4GB/128GB)。

台灣第一季智慧型手機持續銷售低迷，但蘋果仍是最大贏家，前20大單機銷售中，一舉拿下9席次，Android陣營則是三星奪冠，拿下6席，其次是OPPO的4席。