處理北北基地區汙水的八里汙水廠2017年決議由台北市移轉新北市管理，但設備更新計畫至今仍卡在中央，不過，營建署今反駁卡建設說法，反而呼籲新北市府，勿將改善經費「需中央補助」為藉口，拖延接管。對此，新北市長侯友宜表示，所有相關經費有賴中央，汙水廠早期也是中央興建的，盼提供給地方更好的機會，順利轉移。

新北市長侯友宜昨日總質詢被問及八里汙水廠進度，侯友宜表示，北北基3市先前已共同決議優先改善汙水收集系統，再移交業務，礙於系統及設備已建置20年不敷使用，承接單位無法負擔鉅額費用，新北市已提出計畫向中央爭取32億元改善紓流量不足及抽水站，無奈新北多次提交審議後杳無音信。

不過，營建署今發稿反駁，強調已召開2次審查會議，均回文要求針對審查委員意見確實檢討，但多年來新北市政府堅持中央應先核定經費，待新建紓流設施達到功能後，才辦理收集系統移交接管，呼籲新北市政府勿將改善經費「需中央補助」為藉口，拖延接管。

對此，侯友宜今回應，謝謝大家關心，相信不管是台北、新北及中央，大家針對八里汙水廠已開過多次協調會，最重要的是設備非常老舊，期待整個移轉過程有順序、步驟，逐漸汰換，所有相關經費有賴中央，早期也是中央興建的，盼在移轉過程能提供地方更好機會，順利轉移，大家努力合作。