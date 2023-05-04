有民眾在網路上發出一段影片，表示高雄市鳳山分局南成派出所隔壁有多輛違停車輛，且停了近1小時，讓民眾直呼「愈危險的地方愈安全」，更痛批警察辦事效率，問「如何洗刷行人地獄之惡名？」今日鳳山分局也秀出舉發單，證明民眾的檢舉有收到且處理，但因檢舉時間未達2小時，所以無法連續開單告發。

民眾在網路上貼出行車紀錄器畫面，表示1小時內經過南成派出所多次，隔壁的違停車輛都尚未處理，且民眾連續檢舉3次，都獲得警方回覆「已派員處理」，卻不見違停車輛移除，讓民眾痛批警察辦事效率，還寫道「在派出所隔壁都可以拖到一個小時，請問高雄市警察局你們要如何洗刷行人地獄之名？」

鳳山分局也在今日發出聲明表示，南成派出所於4月10日9時、10時及11時許分別接獲報案共3次，鳳山區和成路有汽車於人行道違停，警方於9時許首次接獲報案即派員到場製單逕行舉發，後續2次接獲報案時，因距告發時間未滿2小時，依據道路交通管理處罰條例第85-1條第2項第2款規定，尚無法連續舉發，惟仍持續聯繫車主移置車輛，妥適停放。