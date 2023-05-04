Garmin Edge 540及Edge 540太陽能版建議售價為新台幣12,990元、新台幣14,990元，Edge 840 Bundle及Edge 840太陽能版建議售價皆為新台幣18,990元。

全新Garmin「Edge 840太陽能GPS自行車錶」及「Edge 540太陽能GPS自行車錶」，承襲旗艦機王Edge 1040太陽能GPS自行車錶相同血脈，不但具備最高階機款相當的功能與規格，體積卻更加輕巧，搭載Power Glass太陽能充電鏡面，一般模式下，電力續航可達32小時，省電模式下，最長可達60小時。

同時內建業界唯一Mulit-Band GNSS多頻定位技術，不論嚴峻高山或惡劣天候都能極速精準定位，指引騎士準確路線不迷失方向，滿足長時間騎乘訓練安全與樂趣。

除了具備更長電力，Edge 840和Edge 540 GPS自行車錶提供全方位騎乘訓練資訊，同時精準掌握騎乘當下最即時數據表現，全新升級的ClimbPro爬坡規劃器不需預載地圖，就能即時提供路線預覽及坡度分析，檢視前方的地勢蜿蜒與起伏，衡量最佳騎乘力道，幫助有效分配體力。

此外，更包含許多Garmin獨家騎乘科學分析，騎士可藉由Real-Time Stamina即時體力量表掌握體能儲備的多寡，在騎乘當下隨時了解剩餘體力及恢復上限，幫助提前調配速度與策略，創造絕佳騎乘表現。