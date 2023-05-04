警方在房內搜出改造槍枝、子彈、工具等物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方查獲改造槍枝、達姆彈、工具、武士刀等證物。（崔正綱攝）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

高雄36歲郭姓通緝犯有毒品、槍砲前科，藏匿在楠梓區某高級住宅大樓，郭男心思縝密，每當要離家時，還會請「助手」到家樓下查看是否有不明人士埋伏，藉此躲避警方查緝，並且隨身帶槍防身。警方循線調查，日前在大樓將郭男逮捕，隨後房內查獲其友人、改造槍枝、工具、毒品，還有2顆「達姆彈」、約80公分武士刀，全案依毒品、槍砲等罪嫌送辦，並解送歸案。

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據了解，郭男善於改造槍枝，去年間曾涉嫌從事改槍、藏毒，後來年底因偵查庭未報到，分別遭到高雄地檢署 、橋頭地方法院發布通緝。

為擔心自己身分曝光，郭男選擇在承租楠梓區各處的高級住宅大樓，利用門禁的制度避免外界人士進入，每當出門時，還會請助手先到樓下巡視一遍，確認周邊無不明人士聚集才敢外出。此外，他也隨身帶槍在身上，以防不測。

高雄市刑事警察大隊今年初獲報，與保安大隊第三總隊共組專案小組調查，經過多日埋伏蒐證，掌握郭男作息後，專案小組見時機成熟，4月26日前往郭男家門口外展開埋伏。

當郭男正準備開門外出，警方一擁而上將他控制在地，隨後進屋搜索，在房內、身上查獲2把改造手槍、改槍工具、子彈8顆，其中兩顆為達姆彈，警方指出，達姆彈穿透力低但殺傷力極高之子彈，當彈頭進入人體後極易發生翻滾及變形，從而造成嚴重傷害。

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此外，現場也查獲其34歲黃姓友人，並在友人身上、房內查獲海洛英、安非他命及毒品咖啡包等證物，據了解，黃男當時找郭男借車外出，隨後警方也在郭男車上查獲約80公分的防身用武士刀，郭男坦承有改造槍枝，但對於是否有販賣並未說明，全案依《槍砲彈藥刀械管制條例》及《毒品危害防制條例》罪嫌，移送橋頭地方檢察署偵辦，並解送歸案。

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