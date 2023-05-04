新北市動保處日前接獲民眾舉報，在汐止區烘內地區時常聽聞動物慘叫，懷疑是外籍移工宰殺貓狗食用。經動保處會同警方前往查看，在屋內驚見動物毛髮、頭骨等物，送鑑定後確認為山羌。後續房屋的承租人也自行前往警局自首，後續將依違反動保法開罰6萬至30萬元罰鍰。

租屋處排水孔四周發現疑似動物的毛髮。（動保處提供）

據悉，上個月10日動保處接獲民眾舉報，聽到動物慘叫聲，懷疑有外籍勞工私下屠宰、食用貓狗行為，動保處會同警方前往移工租屋處稽查，雖無人應答，但動保處人員仍於租屋處外排水口發現疑似動物毛髮。後續聯繫上承租人後進屋搜查，在房間、浴室、冰箱內查獲動物毛髮及動物骨頭， 送鑑定後確認為山羌。

動保處稽查人員會同警方前往查察。（動保處提供）

移工租屋處承租人到派出所製作筆錄時，宣稱並不認識涉案人員，也不清楚相關案情，但事隔9天後，承租人自行到派出所自首，坦承宰殺山羌，承租人則被依動保法第49條第1項1款規定，處6萬至30萬元罰鍰，後續也將持續追查是否有犬貓遭宰殺。

稽查人員採集到的動物骨頭毛髮。（動保處提供）

對此，動保處表示，每年動保處都會向外籍人士宣導動物保護法令相關規定，以落實動物保護之精神，新北市動物保護自治條例第10條規定，雇主應禁止勞工於其提供的場所或宿舍宰殺犬、貓，亦不得販賣、購買、食用或持有犬貓屠體、內臟或含有其成分的食品，違反者將可處以雇主最重7萬5千元罰鍰，請雇主務必告知外籍人士在臺灣居住及工作遵守動物保護法等規定，動保處再次呼籲切勿以身試法，倘經查屬實將逕依動物保護法及動物保護自治條例移送法辦。