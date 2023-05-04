以台灣政治幕僚的職人劇《人選之人—造浪者 Wave Makers》播出後，引發熱烈迴響，也將投入2024總統大選的民進黨主席賴清德，也在臉書貼出以民進黨中央黨部新媒體中心等單位為背景，仿拍《人選之人—造浪者 Wave Makers》劇照，並在臉書寫上「我們都是守護民主的造浪者」 ；下面留言一片驚呼，有人大讚「威廉（賴清德英文名字），很會喔！」

打選戰，跟風很重要！《人選之人—造浪者 Wave Makers》上線後，讓不少政治幕僚在臉書發文，紛紛大談自己「造浪」的點點滴滴，迴響不斷；賴清德在臉書曬出這張仿拍劇照後，並強調「我們都是守護民主的造浪者」。

賴清德這張仿拍劇照，拍得有夠專業，以民進黨中央為背景，不少年輕黨工入鏡，賴清德難得輕鬆，左大腿還跨坐在桌上，一手擱在桌板上，一手插口袋。此文一出，按讚數破萬，除了民進黨政治人物，網友留言也大呼「賴主席太帥氣了」；還有人說，「我以為是劇照」、「太帥了吧」。

賴清德在臉書指出，台灣的選舉文化能如此熱情，是有許多充滿專業與抱負的政治幕僚，在工作崗位上默默付出。

賴清德大讚《人選之人—造浪者Wave Makers》，從情節、角色、議題設計都鉅細靡遺，十分精彩；就像劇中說：「這些很小很小的事情，都跟台灣的未來一樣重要」，「不論戰鬥位置為何，我們都深愛台灣這塊土地，也都為心愛的家鄉貢獻所長」。

賴清德說，他最後要大力推薦這部劇給大家，一起來認識這群乘著理想破風的政治職人，也用行動支持台灣的影視產業。