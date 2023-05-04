水利局人員會勘發現，該處滯洪池積淤，也是淹水主因之一，水利局將依違反水土保持法對建設局處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。（潘虹恩攝）

水利局研判應是中科西南向聯外道路工程造成水流方向變更、容易集水的農地也因工程開發消失，洪水都匯集至西屯路、遊園北路及都會園路交叉口造成淹水。（潘虹恩攝）

台中市上月底受到春雨襲擊，龍井區西屯路、遊園北路、都會園路交叉口出現滾滾紅泥水，通行困難更淹入住宅，前立委顏寬恒、市議員林孟令與立委林靜儀、市議員曾威先後會勘，發現該處滯洪池有淤積，水利局將依違反水土保持法對道路主管機關建設局，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

西屯路、遊園北路、都會園路交叉路口為中科西南向聯外道路工程一部分，上月暴雨造成淹水災情，多戶住家電器、家具泡水，損失慘重。水利局研判應是工程造成水流方向變更、容易集水的農地也因工程開發消失，洪水都匯集至西屯路、遊園北路及都會園路交叉口所致。

台中市龍井區西屯路、遊園北路、都會園路交叉口上月底受暴雨襲擊，出現淹水災情，前立委顏寬恒、市議員林孟令日前邀集相關單位會勘。（顏寬恒辦公室提供／潘虹恩台中傳真）

台中市龍井區西屯路、遊園北路、都會園路交叉口上月底受暴雨襲擊，出現淹水災情，立委林靜儀、市議員曾威日前邀集相關單位會勘。（潘虹恩攝）

水利局人員會勘發現，該處滯洪池積淤，也是淹水主因之一，水利局將依違反水土保持法對建設局處6萬元以上、30萬元以下罰鍰；建設局說明，中科西南向聯外道路工程為營建署主辦，並擬具水土保持計畫及實施，建設局僅代為向水利局申請審核，後續由營建署依權責督導包商改善與繳交罰鍰。此外，水利局留意未來接管養護，已請營建署再檢討排水問題予以優化，共同解決地方居民困擾。

林孟令表示，該區域本來不是易淹水地區，但中科西南向工程開始後，就傳出零星的淹水狀況，大暴雨造成嚴重淹水，尤以遠東街169巷最鉅，更能顯示區域排水規畫不良，甚至可以說完全沒有規畫，「那這些民眾的損失誰來負責？」，直批「這不光是天災，更是人禍」。

營建署中區工程處表示，中科西南向聯外道路工程為營建署發包、監督，因施工過程發現排水不良問題，營建署額外編列經費，將委請市府建設局進行排水改善，受災戶補助方案也正在討論規畫中。