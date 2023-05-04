警方與婦人聯手演戲，逮捕前來面交取款的車手。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄67歲張姓婦人近期受邀進Line自稱某證券商投資群組，群內「老師」標榜代操輕鬆「穩賺不賠」。張婦心動與老師接洽，雙方相約面交100萬元，但此時張婦愈想愈不對勁，於是到派出所詢問求助。當時所長得知後，與張婦將計就計，聯手演一齣戲，當2車手偽裝成證券業務員前往取款時，遭埋伏警方當場逮捕，全案依詐欺罪嫌送辦。

據悉，4月底時張婦受邀進入自稱某證券商的投資群祖，群內有老師提供許多投資飆股訊息，並標榜代操「高獲利」、「穩賺不賠」，張婦見到訊息時，非常心動，於是點擊下方老師聯絡資訊連結，與老師加入好友後私聊，想進一步了解代操的模式。

詐騙集團偽裝成某證券商的外務專員。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

隨著張婦與對方聊得愈久，因證券商名字沒聽過，愈覺得對方很詭異，但此時對方卻秀出證券商的公司章照片，拍胸脯稱是自己是「合法」證券商，後來對方向張婦索取350萬元來投資，但張婦表示自己積蓄僅能騰出100萬元，於是雙方相約3日到三民區博愛一路、北平二路咖啡店內與證券商「外務專員」面交。

但張婦還是愈想愈不對勁，2日前往三民一分局哈爾濱街派出所詢問，當時所長廖信堯得知全盤後，立即跟張婦表明「這是詐騙！」，但因雙方相約面交，於是廖信堯靈機一動，採將計就計的方法，與張婦聯手演一齣戲，並提供玩具假鈔給張婦，作為給車手取款的現金。

昨日中午12時45分許，雙方在咖啡廳見面時，張婦拿出假的100萬元現金給偽裝成業務員的車手25歲何姓、28歲黃姓男子，雙方原本興高采烈接下這筆錢，結果發現全是玩具假鈔，立即變臉轉頭正準備離去，就遭到周邊早已埋伏的廖信堯等人控制，並從隨身包內查獲偽造的證券商印鑑8枚、收款1本及偽造員工識別證3張。

警方查獲偽裝證券商的印鑑。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方查獲偽裝證券商的收款、員工識別證等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

當何、黃落網後，帶回派出所偵辦，訊後依詐欺罪移送高雄地檢署偵辦，後續將持續擴大追查2人是否另涉其他詐欺案件，同時向上溯源追緝詐騙集團幕後成員、其餘被害人。