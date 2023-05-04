致伸2023年首季合併營收146.77億元，季減21.6％、年減18％，為近3年低點。不過，毛利率14.9％、營益率3.9％，分創同期新高及近6年同期高。歸屬母公司稅後淨利5.54億元，季減7.8％、年增0.5％，每股盈餘（EPS）1.23元，雙創同期新高。

觀察致伸三大產品線首季營收概況，因PC、筆電、電競及多功能事務機等需求放緩，占45％的資訊產品年減達36.3％，占29％的智慧生活產品因消費聲學產品需求疲弱而年減18.3％。占26％的車電／工業物聯產品則年增2.2％，但部分受訂單遞延出貨及新產品轉換影響。

展望第二季，致伸預期營收有望優於首季，但因PC需求較疲弱、消費性聲學產品需求疲弱，仍將年減達雙位數，但產品組合優化有助毛利率提升，預期獲利將持平。其中，車電／工業物聯產品雖有部分專案遞延，但新事業產品比重續揚，使營收及獲利均可望維持年成長。

而資訊產品雖有部分電競急單湧入，但因印表機及多功能事務機需求放緩、PC及電競需求遜於去年同期，第二季營收預期仍將出現年衰退。智慧生活產品亦因消費者需求疲弱使智慧音箱遞延出貨，影響整體聲學獲利，預期營收及獲利均將遜於去年同期。

致伸財務長暨發言人蕭英怡表示，需求面是上半年的最大挑戰，目前整體市況仍不明朗，對未來景氣未抱持太大期待。目前預期全年營收雖可能衰退達雙位數，但單季營收應在首季落底，第二、三季將逐季好轉，第四季則須視整體經濟狀況，仍有機會優於第三季。