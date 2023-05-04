新北市長侯友宜是2024總統大選熱門人選，民眾黨新北市議員陳世軒今總質詢時，詢問侯友宜與民眾黨主席柯文哲是競爭、合作或對抗關係。侯友宜表示，他這4年來與柯文哲攜手共度最艱困疫情、一起推動運動活動，只要為民眾著想，不分黨派，任何人都可以合作。

陳世軒表示，他先前在台北市府工作，看到雙北衛生單位密切溝通，反觀蔡英文總統都不來新北，每天跑桃園、新竹，雙北在防疫階段相互合作，打了漂亮一仗。

他話鋒一轉提及，美國國務卿布林肯曾說「該競爭的時候競爭、該合作的時候合作、該對抗的時候對抗」，柯文哲訪美時也多次提及這句話，因此他好奇侯跟柯現在處於哪種階段。

對此，侯友宜說，他非常感謝柯市長，他在新北市這4年，兩人攜手共度最艱困疫情、合作籌辦運動活動，也探討交通聯結網問題，柯文哲都用專業態度面對，沒有站在個人主義說好或不好，這4年來合作愉快，彼此敞開心胸合作，只要為民眾著想，不分黨派，任何人都可以合作，大家在雙北合作上沒有多大問題，所以非常謝謝柯文哲。