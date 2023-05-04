億豐第一季合併營收60.6億元、年減少12.5%，採美金計算，年減少19.4%，營收呈現下滑，主要因為各大零售商客戶在今年第一季仍採庫存調降策略減少下單，也由於營收結構中，固定尺寸窗簾比重落於歷史低點，搭配合理成本/費用管控，毛利率、營業利益率均較去年同期上升，分別來到54.9%、24.0%的水準，部份彌補營收動能不足，也讓億豐的營業利益成為14.6億元、年減少7.6%。

億豐第一季受匯兌損失7億(去年同期為1.5億元匯兌利益)、去年同期售地(稅後利益約2.7億)等2項業外差異，第一季的歸屬母公司業主之稅後淨利，年減少25%、至11.3億元；第一季每股盈餘(EPS)為3.85元，比2022年同期5.14元減少。

展望第二季，億豐表示，平價的固定尺寸窗簾，須面對去年同期的高基期挑戰。至於中高價位的客製化窗簾，動能將來自墨西哥窗簾產能擴展、新電動風琴簾/捲簾推出、丹麥/紐西蘭據點貢獻等。