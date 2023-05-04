據美媒報導，美國交通部在當地時間3日發佈命令，允許中國航空公司每週往返美國的客運航班由8班增至12班。該命令立即生效。

而這與中國航空當局允許美國航空公司執行的航班總數相同。至此，中國和美國間每週往返航班將增加至24個。