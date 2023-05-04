泰靶選手李美華（左）第一次參賽就奪得冠軍。（悍將泰拳中心提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭最悍52歲泰拳選手，勇奪3次全國賽冠軍。

宜蘭縣首場「宜蘭縣羅東鎮鎮長盃泰國拳錦標賽」於4月30日圓滿落幕，聚集縣內泰國拳、柔術菁英角逐冠軍寶座；其中，最為亮眼的52歲泰靶選手李美華，曾榮獲3次全國運動泰拳泰靶冠軍，比賽當天為開幕示範表演，展現十足活力，還秀出手臂上兒子親手刺的悍將運動中心LOGO，並露出熱愛泰拳喜悅的表情。

縣內首屆羅東鎮鎮長盃泰拳錦標賽於4月30日登場，比賽項目有男子泰拳菁英賽、柔術項目-寢技挑戰賽、泰拳女子組挑戰賽等，共有17組26位參賽，賽事成績個人獎項為，最佳新人獎陳祤捷、最佳武德呂宇騫、最佳美技獎吳家瑄、最佳美技獎張育維。

比賽當天開幕表演示範賽有泰靶、禮師舞、競技泰拳示範、柔術寢技項目；其中，曾獲3次全國賽冠軍的泰靶選手李美華，自2021年3月開始接觸泰拳後，不到一年的時間就上場參加全國壯年運動泰拳錦標賽，起初只想挑戰看看程度到哪裡，沒想到奪得冠軍，讓教練跟她都興奮不已，遲遲無法相信自己做到了。

李美華表示，平時就有健身重訓的習慣，一直想突破自己，接觸泰拳後就愛上了。她指上一堂課90分鐘的時間，不想別的就全神貫注打拳，接收教練的指令，每次課後都累到直呼「活的真好」，也會時時對自己精神喊話「自己很棒」、「這我都行，還有什麼做不到的」。

李美華秀出手臂上兒子親手刺的悍將運動中心LOGO。（悍將泰拳中心提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

李美華笑說，第一次學蹬腿時，教練穩如泰山，她整個往後彈飛，也一度擔心自己年紀的關係導致腰無法負荷，但她真的很喜歡泰拳，總是努力克服。並選在50歲時，請擔任刺青師的兒子在自己左手臂上刺悍將中心的LOGO，鼓勵自己、送自己有意義的禮物。